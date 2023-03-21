В Москве пришли с обысками к сотрудникам «Мемориала» по делу о «реабилитации нацизма»

Утром 21 марта сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к сотрудникам ликвидированного общества «Мемориал» в Москве.

«ОВД-Инфо» сообщает, что следственные действия проходят как минимум по шести адресам. В частности, как рассказал «Новой газете Европа» юрист организации Арсений Левинсон, силовики пришли к председателю совета правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову, заместителю председателя центра Никите Петрову, председателю правления общества «Мемориал» Яну Рачинскому и матери куратора культурных программ «Мемориала» Александры Поливановой. Кроме того, известно об обысках у сотрудниц Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской, а также историка Александра Гурьянова.

Обыски проводятся по делу о «реабилитации нацизма» (статья 354.1 УК), которое Следственный комитет возбудил в отношении «неустановленных сотрудников» общества «Мемориал» в начале марта. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что основанием для уголовного преследования послужили подозрения в том, что «Мемориал» включал в списки репрессированных «людей, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны».

Неправительственная организация «Мемориал» была создана в 1987 году для исследования политических репрессий в СССР и реабилитации пострадавших от них. Общество создало онлайн-базу жертв политического террора, в которую занесены более трех миллионов записей.

В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал».

В 2022 году Нобелевская премия мира была присуждена трем лауреатам — российскому «Мемориалу», украинскому «Центру гражданских свобод» и белорусскому правозащитнику, председателю центра «Вясна» Алесю Беляцкому.