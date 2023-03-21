The New York Times: за год войны Китай продал в Россию беспилотников на 12 миллионов долларов

После начала полномасштабного вторжения России в Украину китайские компании продали в РФ беспилотников и деталей к ним на 12 миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные российской таможни, полученные от одной из компаний-импортеров.

Речь идет о 70 китайских экспортерах, который поставляли в Россию беспилотники 26 различных брендов. Одна из таких компаний — DJI, которую газета называет самым известным производителем дронов. Поставки также осуществляли множество небольших компаний через мелких посредников и экспортеров.

В DJI отрицают поставки беспилотников в Россию. По словам представителя компании, они не смогли найти никаких записей о прямых поставках в Россию с 16 апреля 2022 года. В компании заявили, что проведут расследование о том, как другие фирмы могли поставлять дроны. DJI утверждает, что прекратила все поставки в Россию и Украину с начала войны и имеет «тщательные протоколы», гарантирующие, что она не нарушает санкции США.

В 2020 году министерство торговли США добавило DJI в черный список, запретив американским компаниям продавать ей технологии без специального разрешения. Но, как отмечает The New York Times, эта мера не сильно повлияла на доминирование DJI в отрасли. Согласно таможенным данным, продукция компании составила почти половину поставок китайских дронов в Россию.

Издание также отмечает, что трудно определить, содержат ли китайские беспилотники американские технологии. Это связано в том числе с непрямыми каналами сбыта и нечетким описанием товаров в экспортных документах. Журналисты предполагают, что официальные продажи могут быть только частью большого потока технологий через неофициальные каналы и дружественные России страны, например, Казахстан, Беларусь или Пакистан.

В конце февраля CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщал, что Китай, вероятно, рассматривает возможность начать поставки России беспилотников и боеприпасов, которые будут использоваться в войне в Украине. По словам собеседников телеканала, Пекин еще не принял окончательного решения, но переговоры между Россией и Китаем продолжаются. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что «вся эта информация была опровергнута уже с китайской стороны».

20 марта 2023 года в Россию с официальным визитом приехал председатель КНР Си Цзиньпин. В Москве он проводит переговоры с Владимиром Путиным. В открытой части встречи 20 марта российский президент заявил, что изучил предложения по «урегулированию острого кризиса» в Украине, и отметил, что Москва открыта к переговорам. Лидер Китая назвал Путина «дорогим другом» и добавил, что, по его мнению, россияне на выборах в 2024 году поддержат президента России «в его добрых начинаниях».

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