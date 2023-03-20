Неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина началась в Кремле, сообщает «Интерфакс».

Переговоры в формате тет-а-тет проходят в первом корпусе Кремля. Затем Путин и Си Цзиньпин продолжат беседу за неформальным ужином.

В открытой части беседы Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. Он также отметил экономическое развитие Китая. «За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем», — сказал Путин в начале переговоров.

Путин добавил, что внимательно изучил предложения «по урегулированию острого кризиса на Украине», и добавил, что российские власти открыты к переговорам.

Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина «дорогим другом», пишет РИА Новости. Си Цзиньпин добавил, что, по его мнению, россияне поддержат Путина на очередных президентских выборах в 2024 году. «Благодаря вашему сильному руководству, за последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях», сказал он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее говорил, что Россия придает большое значение неформальной закрытой беседе, поскольку в ходе нее рассмотрят важные вопросы, в том числе ведение дел на международной арене.

Официальные российско-китайские переговоры запланированы на 15:00 21 марта. Государственный визит Си Цзиньпина в РФ продлится до 22 марта.

За три дня до начала визита Си Цзиньпина в Москвы Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, обвинив его в принудительной депортации детей с оккупированных украинских территорий в Россию.

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