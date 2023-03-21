Бывший американский посол предложил бизнесменам из РФ пожертвовать половину состояния Украине, чтобы избавиться от санкций

Бывший посол США в России и координатор международной рабочей группы по санкциям Майкл Макфол призвал страны Запада значительно расширить список россиян, попавших под индивидуальные санкции из-за войны в Украине.

«Страны, входящие в санкционную коалицию, должны ввести ограничения против всех членов российского правительства, всех членов путинской партии „Единая Россия“ и других российских партий, поддерживающих войну, всех российских миллиардеров, всех руководителей и членов правления государственных предприятий, а также всех путинских пропагандистов, включая артистов, поддерживающих войну», — написал Майкл Макфол в своем блоге.

По его мнению, ограничения должны вводиться в отношении должностей, а не конкретных лиц. В частности, это позволит избежать неочевидной процедуры принятия решений об индивидуальных санкциях, считает Макфол. «Сейчас трудно понять, почему на одних наложены санкции, а на других нет», — пишет он.

Макфол отметил, что данный подход также поставит влиятельных россиян перед выбором: уйти со своих должностей или попасть под санкции. Это, считает бывший посол, сделает ограничения более справедливыми.

В отношении российских миллиардеров Макфол предложил применять несколько иной подход. Так, санкции должны быть введены в отношении всех миллиардеров без исключения, однако они смогут избежать ограничений, если публично осудят войну и лично президента РФ Владимира Путина, пожертвуют половину своего состояния на восстановление Украины, а также избавятся от капиталовложений в РФ.

Помимо этого, Макфол предложил всем странам коалиции ввести дополнительный налоговый сбор для россиян на восстановление Украины, который нужно будет уплачивать для получения туристической визы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Макфола, сказал, что этими предложениями вряд ли кто-то воспользуется. «Крупные предприниматели ногами стоят на российской земле. У них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь в России, их бизнес и доход тоже возникает здесь. Поэтому такие предложения вряд ли будут кем-то восприняты серьезно», — заявил Песков на брифинге для журналистов.

В начале марта в прессу попало коллективное письмо в адрес Еврокомиссии, подписанное российскими журналистами и оппозиционерами, с просьбой снять санкции с руководителей «Альфа-групп», в частности Михаила Фридмана и Петра Авена. Из-за публикации письма об уходе с поста председателя правления ФБК объявил оппозиционер Леонид Волков, который заявил, что подписал обращение в личном качестве, не предупредив коллег. Источники The Financial Times сообщали, что Фридман и Авен намерены продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов, чтобы избавиться от западных санкций.

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