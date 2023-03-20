В России объявили «нежелательной» британскую организацию Institute for Statecraft. По версии Генпрокуратуры, она проводила «русофобские конференции»

Генеральная прокуратура РФ объявила «нежелательной» британскую организацию Институт государственного управления (Institute for Statecraft). Информация об этом размещена на сайте Генпрокуратуры.

Ведомство заявило, что при участии института «фабриковались „доказательства“ вмешательства Российской Федерации во внутренние дела европейских государств, организовывались русофобские конференции и готовились соответствующие документы».

Генпрокуратура добавила, что институт проводил кампании «по дискредитации органов государственной власти и управления» России, а его представители допускали «агрессивную, милитаристскую риторику».

В связи с этим был сделан вывод, что деятельности института «представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», заключило российское ведомство.

Institute for Statecraft — британская аналитическая организация, созданная в 2009 году. Ее руководит Кристофер Донелли, бывший офицер разведки, который в прошлом возглавлял Центр исследований СССР в британской военной академии в Сандхерсте и был советником генерального секретаря НАТО по вопросам стран Центральной и Восточной Европы.

В конце 2018 года институт подвергся хакерской атаке. Как писало «Радио Свобода», она обсуждалась в прокремлевских СМИ, которые обвиняли один из проектов института во вмешательстве во внутренние дела России. Предполагалось, что за взломом могла стоять российская военная разведка.

По данным министерства юстиции на середину марта, в России статус «нежелательных» имели 76 иностранных организаций.

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