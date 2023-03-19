В Москве полиция сорвала презентацию комиксов художницы Саши Скочиленко. Несколько человек задержали, одного избили

Сотрудники полиции пришли на презентацию комиксов художницы Саши Скочиленко, обвиняемой по , которая проходила на московской площадке «Открытое пространство». Об этом сообщило «Агентство», корреспондент которого следил за онлайн-трансляцией мероприятия.

Примерно через полтора после начала презентации, которую посетили около 30 человек, в «Открытое пространство» пришли восемь полицейских в масках. Они потребовали, чтобы собравшиеся вышли из помещения, и начали его осматривать. Как минимум двух девушек при этом уложили на пол, пишет «Агентство». После этого человек в штатском, участвовавший в досмотре помещения, выключил трансляцию.

Как сообщает «ОВД-Инфо», полицейские задержали в «Открытом пространстве» несколько человек, в том числе корреспондентку SOTA Лилиан Рубцову и фотографа Сашу Астахову.

По словам сестры Астаховой, журналистки «Медиазоны» Елизаветы Нестеровой, силовики отделили сотрудников СМИ от других посетителей и отвели в подвал. Адвокатов к задержанным не пускают.

Сообщается, что одного из задержанных избили. Нестерова пишет, что молодой человек отказался показать паспорт, из-за чего получил несколько ударов ногами по голове.

17 марта сотрудники полиции пришли с рейдом в московские бары Underdog и La Virgen из-за подозрения, что заведения могут быть причастны к финансированию вооруженных сил Украины. В итоге были задержаны 40 человек, большинство из них отпустили без протоколов.

SOTA писала, что после появления полиции в баре начали ставить песни Шамана, «Любэ» и гимн России. По словам одного из сотрудников, полицейские заставляли посетителей подпевать, угрожая им электрошокерами.

После случившегося владельцы баров Underdog и La Virgen извинились перед клиентами и перед силовиками за «трату их времени», а также сообщили об уходе одного из основателей заведений Павла Косова.

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Владельцы баров Underdog и La Virgen извинились перед силовиками за «трату их времени» и объявили об уходе одного из основателей Накануне там задержали 40 посетителей. Их заставляли петь «Любэ»

Подробнее об этом

Владельцы баров Underdog и La Virgen извинились перед силовиками за «трату их времени» и объявили об уходе одного из основателей Накануне там задержали 40 посетителей. Их заставляли петь «Любэ»