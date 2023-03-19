В КГБ Беларуси отчитались об убийстве иностранца в ходе «антитеррористической» операции в Гродно

В Гродно сотрудники спецподразделения Комитета государственной безопасности Беларуси застрелили иностранного гражданина. Он, как утверждается, оказал вооруженное сопротивление «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат».

В КГБ не сообщили имя и гражданство убитого. Уточняется лишь, что он погиб на улице Курчатова. Белорусские телеграм-каналы, пишет «Зеркало», сообщали, что 19 марта на этой улице произошли задержания, которым предшествовала стрельба и взрывы.

По версии КГБ, в городе проходили специальные мероприятия по пресечению деятельности лиц, «проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции». Возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется.

В начале марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали «террориста украинских спецслужб» и его «пособников», причастных к попытке на аэродроме Мачулищи под Минском. Всего, по его словам, были задержаны больше 20 человек. Ответственность за подготовку диверсии Лукашенко возложил на СБУ и ЦРУ.

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