Forbes: власти США начали расследование слежки за американскими журналистами через TikTok

ФБР и Министерство юстиции США ведут расследование в отношении китайской компании ByteDance из-за слежки за журналистами американских изданий через приложение ее соцсети TikTok. Об этом сообщили источники Forbes, знакомые с ходом расследования.

По данным журнала, сотрудники Минюста и прокуратуры по Восточному округу штата Вирджиния запросили у ByteDance информацию о попытках сотрудников компании получить доступ к информации о местонахождении журналистов и других персональных данных пользователей через приложение TikTok.

В свою очередь ФБР, рассказали источники Forbes, провело несколько допросов в связи со слежкой. В самих ведомствах информацию издания комментировать не стали.

В октябре 2022 года Forbes сообщил о том, что ByteDance использовала приложение TikTok для слежки за некоторыми гражданами США. В декабре внутреннее расследование компании подтвердило, что сотрудники соцсети использовали учетные данные аккаунтов, следя за журналистами, которые пишут о TikTok.

Выяснилось, что действия компании затронули по крайней мере трех журналистов Forbes и репортера The Financial Times. Согласно внутренней переписке ByteDance, таким образом компания пыталась выяснить источники предполагаемых утечек в СМИ среди собственных сотрудников.

В ByteDance заявили, что «решительно осудили» действия причастных к слежке сотрудников, которые больше не работают в компании. «Наше внутреннее расследование все еще продолжается, и мы будем сотрудничать с любыми официальными расследованиями», — сказала представитель ByteDance Дженнифер Бэнкс.

США подозревают компанию ByteDance в сотрудничестве с властями Китая. Комитет по иностранным инвестициям в США начал проверку в отношении TikTok. На этом фоне китайская компания предложила ряд мер в рамках так называемого Project Texas. Среди прочего ByteDance согласилась, чтобы данные американских пользователей TikTok хранила американская компания Oracle, которая также займется проверкой программного обеспечения TikTok.

В декабре сенат США одобрил законопроект, запрещающий государственным служащим использовать TikTok на устройствах федерального правительства. Аналогичные запреты для чиновников ввели в Великобритании и, по сообщениям СМИ, в Новой Зеландии.

По данным Bloomberg, руководство TikTok рассматривает возможность отделения от ByteDance, чтобы урегулировать обеспокоенность США по поводу угрозы для национальной безопасности. Этот вариант рассматривается, если Project Texas не сработает.