Суд в Ленинградской области подтвердил право мобилизованного на альтернативную гражданскую службу

Ленинградский областной суд встал на сторону мобилизованного жителя Гатчины Павла Мушуманского, который добивался, чтобы его перевели на альтернативную гражданскую службу (АГС).

Как сообщил адвокат и руководитель проекта «Военный омбудсмен» Максим Гребенюк, суд отклонил апелляционную жалобу призывной комиссии на решение суда первой инстанции, также вставшего на сторону Мушуманского.

Павел Мушуманский в 2019 году по религиозным соображениям прошел альтернативную гражданскую службу вместо срочной службы в армии, сообщает «Фонтанка». В сентябре 2022 года, когда Мушуманского призвали по мобилизации, он попросил перевести его на АГС, но вместо этого его отправили в воинскую часть в Ленобласти.

Мобилизованный россиянин оспорил в суде решение о призыве на военную службу, после чего его призыв приостановили на время судебного разбирательства. 30 ноября 2022 года Гатчинский суд Ленинградской области удовлетворил иск Мушуманского и признал призыв на службу незаконным.

Глава проекта «Военный омбудсмен» Максим Гребенюк отметил, что «прецедент создан». «Фонтанка» указывает, что это первый случай в России, когда мобилизованный через суд смог добиться альтернативной гражданской службы.

В сентябре 2022 года после объявленой в России мобилизации власти РФ заявили, что альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена. При этом в Конституции РФ сказано, что граждане России имеют право на то, чтобы пройти альтернативную гражданскую службу вместо военной.

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