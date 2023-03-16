Путин предложил ввести для компаний отчетность об участии в социальных проектах

Президент России Владимир Путин предложил ввести ежегодную нефинансовую отчетность для крупных компаний, в которой будет содержаться информация об их участии в социальных проектах. Об этом он сказал во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает «Интерфакс».

По словам Путина, в такой отчетности будет рассказываться о том, что компания «сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны».

«Я знаю просто, подавляющее большинство, практически все имеют такие социальные программы. Но о них знают только в узком секторе, давайте сделаем это достоянием всего общества. Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех», — сказал Путин.

Он также предложил учредить специальную премию для «наиболее ответственной компании».

Выступая на съезде РСПП, Путин заявил, что ответственный бизнес не прячет полученные средства в офшоры, а регистрирует компании в России и вкладывает деньги в строительство социальных объектов и инфраструктуры, то есть делая «жизнь всех лучше».

«И вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, скажем так, не первой необходимости, запускаются специальные программы поддержки сотрудников и членов их семей, наравне с региональными властями направляются средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты, словом — делают жизнь всех вокруг лучше, — заявил Путин.

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