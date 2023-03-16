CNN: украинские военные сбили беспилотник китайского производства

Украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат китайского производства, сообщает CNN. По его данным, это был коммерческий беспилотник Mugin-5, модифицированный для боевых действий.

Украинские военные рассказали CNN, что сбили дрон из стрелкового оружия — аппарат летел на очень малой высоте. Корреспондент телеканала подтвердил, что на корпусе БПЛА видны пулевые отверстия.

Один из экспертов, опрошенных CNN, отметил, что у беспилотника был предусмотрен механизм сброса бомбы, сделанный из компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Это, считает эксперт, указывает на то, что беспилотник был рассчитан на многократное использование.

В китайской компании Mugin Limited, специализирующейся на производстве дронов, подтвердили, что в Украине был сбит именно их БПЛА. Факт такого использования дрона в компании назвали «прискорбным» и заявили, что делают «все возможное, чтобы остановить это». Ранее компания опубликовала заявление, в котором осудила использование своих беспилотников в военных целях, а также заявила, что с самого начала полномасштабной войны перестала принимать заказы из России и Украины.

CNN обратился за комментарием по поводу произошедшего в Минобороны РФ, однако пока не получил ответа.

В начале марта российские телеграм-каналы сообщали, что в Крыму были посажены средствами радиоэлектронной борьбы два беспилотника Mugin-5, запущенные из Украины.

Эти БПЛА также известны как «дроны Alibaba», поскольку их можно купить по цене до 15 тысяч долларов на китайских интернет-платформах, таких как Alibaba и Taobao.

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