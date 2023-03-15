Цена Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже 75 долларов за баррель. Так дешево нефть не стоила с конца 2021 года

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена майских фьючерсов на нефть Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель. По состоянию на 17:00 мск, Brent торговалась по 74,82 доллара за баррель. С открытия торгов котировки упали на 3,4% (минус 2,63 доллара).

У отметки в 75 долларов североморская смесь нефти торговалась предыдущий раз 23 декабря 2021 года.

Американский сорт нефти WTI также дешевеет. По состоянию на 17:00 мск, он стоил 68,8 доллара за баррель, что на 2,5 доллара (3,5%) меньше уровня закрытия торговой сессии 14 марта.

По мнению биржевых аналитиков, которых цитирует «Интерфакс», нефтяные котировки отреагировали на опасения начала рецессии в США, о чем могут свидетельствовать банкротства нескольких американских кредитных организаций, крупнейшая из которых — Silicon Valley Bank. «Кроме того, энергетические трейдеры проводят четкие параллели с предыдущими рецессиями, начавшимися в банковском секторе, особенно с финансовым кризисом 2008 года», — считает управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес. Кроме того, отмечают аналитики, рынок ждет публикации данных о повышении запасов нефти в США.

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