США приняли меры, чтобы американский беспилотник, разбившийся в Черном море, не попал в чужие руки

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в интервью CNN, что США не хотят, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper, который разбился в Черном море 14 марта, заполучил кто-либо, кроме американцев.

Кирби сказал, что власти США «приняли меры с целью защиты нашей собственности, конкретно этого беспилотника». «Разумеется, мы не хотим, чтобы они (обломки) попали в чьи-либо руки, кроме наших», — отметил он.

Джон Кирби не уточнил, о каких мерах идет речь.

По данным США, беспилотник MQ-9 Reaper разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 в нейтральных водах над Черным морем утром 14 марта. В Минобороны России подтвердило факт крушения беспилотника, но ничего не сказали о столкновении.

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