За последний год в РФ увеличилось число обращений по поводу гарантийного ремонта мелкой бытовой техники — чайников, фенов, утюгов, тостеров и тому подобного, пишет «Коммерсант».

Собеседники издания на рынке связали эту тенденцию с тем, что после начала войны многие крупные иностранные компании прекратили поставки в Россию, а их место заняли российские и китайские производители.

Так, по словам представителя производителей бытовой техники, количество обращений по гарантии покупателей российской бытовой техники выросло на 20%. Источник «Коммресанта» среди поставщиков электроники отметил, что российские производители «стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке».

По словам коммерческого директора интернет-магазина бытовой техники и электроники Holodilnik.ru Алексей Погудалов, у китайских брендов, также как и у российских, количество поломок и брака «немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники». Поэтому, считает он, могло вырасти и число гарантийных случаев.

В свою очередь гендиректор «Сети компьютерных клиник» Александр Федоров указал, что конкретные цифры по увеличению числа гарантийных случаев «на данный момент подсчитать сложно, поскольку с уходом централизованных сервисов иностранных брендов гарантийные обязательства легли на плечи продавцов». Он также считает, что с ростом доли китайской электроники количество брака малой бытовой техники в России увеличилось.

В то же время в таких крупных сетях, торгующих бытовой техникой и электроникой, как «Ситилинк» и «М.Видео-Эльдорадо», заявили, что не заметили роста количества обращений по гарантии на малую бытовую технику по сравнению с периодом до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

После начала полномасштабного российского вторжения многие иностранные компании объявили о приостановке работы или полном уходе с рынка РФ. В России на фоне этого был разрешен параллельный импорт — ввоз из других стран товаров, которые изначально не предназначались для продажи на российском рынке. Гарантия производителя на ввезенные в Россию таким образом товары, как правило, в полной мере не распространяется.

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