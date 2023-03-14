«Распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль». Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в лотерею

Победителем новогоднего тиража «Русского лото», в котором разыгрывался 1 миллиард рублей, стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков.

Как рассказали РИА Новости представители оператора государственных лотерей «Столото», Земсков обратился за выигрышем лишь в середине февраля, так как Земсков и его жена «первые несколько дней не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша».

Земсков, который работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, так описал свои планы на ближайшее будущее:

Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки.

Победитель лотереи после вычета налога победитель получит 850 миллионов 100 тысяч рублей в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета. Налог на выигрыш в 1 миллиард рублей составит почти 150 миллионов рублей.

Александр Земсков из Нижнего Новгорода — второй в истории российских лотерей обладатель выигрыша в 1 миллиард рублей. Первый раз миллиард в «Русское лото» выиграла в январе 2020 года Надежда Бартош из Московской области.