Победителем лотереи, в которой разыграли миллиард рублей, оказалась жительница Подмосковья. Билет ей подарили на день рождения

Держатель билета «Русское лото», на который выпал рекордный выигрыш в 1 миллиард рублей, связался с организаторами.

Как рассказали РИА Новости представители лотереи, обладательницей рекордного выигрыша оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. 9 января она приехала оформить выигрыш в лотерейный центр «Столото» в сопровождении мужа и дочери.

По словам Бартош, билет, на который выпал рекордный выигрыш, ей подарила дочь на день рождения. Всего у победительницы было 10 билетов на новогодний розыгрыш лотереи.

«Когда я увидела сумму выигрыша, подумала, что какая-то ошибка», — рассказала, в свою очередь, дочь победительницы лотереи, которая первая узнала о выигрыше.

Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем 1 миллиард рублей состоялся в ночь на 1 января 2020 года. На следующий день организаторы лотереи сообщили, что миллиард выиграл участник из Москвы. Однако более недели после розыгрыша победитель за выигрышем не обращался.