FT: письма в защиту Михаила Фридмана подписали исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков и политик Илья Яшин

Обращение с просьбой снять санкции с российского миллиардера и совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана подписал, в числе прочих, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. О письме в защиту Фридмана, которое Ашурков подписал в апреле 2022 года, сообщает The Financial Times, ознакомившаяся с текстом обращения.

Ранее источники «Медузы» указывали, что Ашурков — «единственная связь» ФБК с «Альфа-групп». До перехода в Фонд борьбы с коррупцией он работал директором по контролю за управлением активами в «Альфа-групп». Как «Медузе», так и FT Ашурков в комментариях отказал.

Таким образом, отмечает издание, письма в защиту Фридмана подписали два руководителя ФБК. Ранее было известно, что под обращением поставил свою председатель правления ФБК Леонид Волков. После того, как этот факт получил огласку, Волков заявил, что «берет паузу в своей публичной общественно-политической деятельности» и работе в ФБК.

Обращения в защиту Фридмана, пишет FT, подписал и политик Илья Яшин. По данным издания, писем было два. Первое обращение, по данным источников FT, Яшин подписал незадолго до задержания по делу о «фейках» про российскую армию, а второе — уже из колонии. Политик Леонид Гозман, который сам поставил подпись под письмом в защиту Фридмана, в разговоре с «Медузой» не исключал, что среди подписавших обращение есть и Илья Яшин.

Что еще известно об обращения в поддержку Фридмана

Кто на самом деле подписал заявление в защиту Фридмана? Почему с него предлагается снять санкции, а с других олигархов — нет? «Медуза» выяснила все (что только можно) о письме, из-за которого Леонид Волков приостановил свою работу в ФБК

Что еще известно об обращения в поддержку Фридмана

Кто на самом деле подписал заявление в защиту Фридмана? Почему с него предлагается снять санкции, а с других олигархов — нет? «Медуза» выяснила все (что только можно) о письме, из-за которого Леонид Волков приостановил свою работу в ФБК