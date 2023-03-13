Власти Ирана объявили о помиловании 22 тысяч участников акций протеста
Власти Ирана заявили о помиловании 22 тысяч человек, находящихся под стражей из-за проходящих в стране акций протеста. Об этом сообщает Associated Press.
По словам главы судебной власти Ирана Голамхосейна Эджеи, под помилование не попали люди, которые в связи с протестами были обвинены в воровстве или насильственных преступлениях.
AP отмечает, что пока независимых подтверждений того, что заключенных действительно отпустили, нет. Иранские СМИ и правозащитники в последние дни не сообщали о фактах массового освобождения активистов из тюрем.
Массовые протесты в Иране продолжаются с сентября. Поводом для их начала стала гибель 22-летней Махсы Амини — она умерла вскоре после того, как ее задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Первоначально протестующие требовали гендерного равенства, однако очень быстро их требования стали включать в себя масштабные реформы и смену режима.
Власти Ирана крайне жестко подавляют протесты, в том числе с применением боевого оружия. Задержаны десятки тысяч человек; по данным правозащитников, более 450 протестующих убиты в столкновениях с силовиками. Более ста человек по совокупности обвинений могут быть приговорены к смертной казни.