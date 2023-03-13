В США вслед за Silicon Valley Bank закрылся Signature Bank

Финансовые регуляторы штата Нью-Йорк приняли решение о закрытии Signature Bank из-за системных рисков, связанных с банкротством Silicon Valley Bank, говорится в совместном заявлении министерства финансов, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов США.

Согласно пресс-релизу, все клиенты Signature Bank, как и в случае с Silicon Valley Bank, получат полный доступ к своим вкладам, а налогоплательщики не понесут никаких убытков.

Агентство Bloomberg пишет со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что решение о закрытии Signature Bank стало неожиданностью для руководства кредитной организации, которое узнало об этом незадолго до публичного объявления. Сообщается, что в минувшую пятницу банк столкнулся с массовым оттоком депозитов, однако к воскресенью ситуация стабилизировалась.

«Я думаю, что если бы нам разрешили открыться завтра, мы могли бы продолжить работу — у нас солидный кредитный портфель, мы являемся крупнейшим кредитором в Нью-Йорке», — заявил член правления Signature Bank, бывший конгрессмен Барни Франк.

По данным Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, к концу 2022 года активы Signature Bank оценивались в 110 миллиардов долларов. Кроме этого, в банке хранились депозиты на сумму более 88 миллиардов долларов.

11 марта финансовые регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank — он работал в основном с технологическими стартапами и стал крупнейшей кредитной организацией, обанкротившейся в США после финансового кризиса 2008 года. Активы Silicon Valley оценивались в 209 миллиардов долларов, по этому показателю он входил в первую двадцатку банковской системы США.

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