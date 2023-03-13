Над Белгородом сбили четыре ракеты. Губернатор сообщил об одной пострадавшей местной жительнице

В Белгороде и пригородах сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты, сообщил утром 13 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за падения обломков ракет повреждены два частных домовладения. Пострадала одна местная жительница.

«Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в телеграме.

Приграничные районы Белгородской области регулярно подвергаются атакам с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В конце января 2023 года Вячеслав Гладков заявлял, что в результате обстрелов Белгородской области погибли в общей сложности 25 мирных жителей и были ранены еще 96.