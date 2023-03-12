Корабль Crew Dragon с космонавткой Анной Кикиной приводнился у берегов Флориды

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX совершил успешную посадку в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида, сообщает NASA.

По данным космического агентства, корабль приземлился в ночь на 12 марта. Общая продолжительность полета составила около 19 часов.

На борту Crew Dragon находились космонавтка «Роскосмоса» Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также Коити Ваката из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Согласно «Роскосмосу», Анна Кикина стала первым за 21 год гражданином России, вернувшимся с орбиты на американском корабле (в декабре 2002 года на шаттле «Индевор» приземлились Валерий Корзун и Сергей Трещев).

Экипаж Crew-5 прибыл на Международную космическую станцию 7 октября 2022 года и провел на ней в общей сложности более пяти месяцев. В настоящее время на МКС продолжают работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

Читайте также

Космонавтка Анна Кикина стала первой россиянкой, отправившейся к МКС на корабле Crew Dragon. Этот полет чуть не сорвался из-за войны в Украине Трудно поверить, но Россия и США еще могут сотрудничать в космосе

Читайте также

Космонавтка Анна Кикина стала первой россиянкой, отправившейся к МКС на корабле Crew Dragon. Этот полет чуть не сорвался из-за войны в Украине Трудно поверить, но Россия и США еще могут сотрудничать в космосе