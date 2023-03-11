Суд в США приговорил Пола Флореса к 25 годам за убийство студентки Кристин Смарт. Раскрыть преступление, совершенное в 1996 году, помог подкаст

В Калифорнии вынесен приговор 45-летнему Полу Флоресу, которого присяжные признали виновным в убийстве Кристин Смарт, совершенном в 1996 году. Суд назначил Флоресу 25 лет тюрьмы, пишет The Washighton Post.

19-летняя Кристина Смарт, учившаяся в Калифорнийском политехническом университете в Сан-Луис-Обиспо, пропала без вести в мае 1996 года. Тело студентки так и не удалось обнаружить, однако присяжные сочли, что полиции удалось собрать достаточно доказательств того, что Смарт изнасиловал (или попытался изнасиловать), а затем убил Пол Флорес, учившийся в том же университете. Студентку последний раз видели живой именно в его обществе, показания Флореса о том вечере были ненадежными, но для предъявления обвинения улик не хватило.

Довести дело об убийстве Кристины Смарт до суда помог подкаст, записанный в 2019 году жителем Калифорнии, журналистом-фрилансером Крисом Ламбертом. Автор подкаста спустя много лет вновь привлек внимание к истории Смарт. После выхода первых выпусков подкаста с Ламбертом связались люди, которые поделились ценными подробностями о последнем дне, когда Смарт видели живой. Делом вновь вплотную занялась полиция, сосредоточив расследование на Поле Флоресе. В 2021 году Флорес и его отец Рубен были арестованы. Представители полиции тогда публично поблагодарили автора подкаста за прорыв в расследовании дела.

Отца Пола Флореса обвинили в соучастии в убийстве, предполагалось, что он помогал спрятать тело Смарт, однако его присяжные оправдали.

Представители полиции после суда заявили, что продолжат делать все возможное для того, чтобы тело Кристины Смарт все-таки было найдено.

Подробнее о том, как подкаст помог раскрыть дело об убийстве Кристины Смарт

Иногда тру-крайм-подкасты не просто реконструируют неразгаданные убийства — но и помогают следствию Об одном из таких случаев написал журнал Vanity Fair

Подробнее о том, как подкаст помог раскрыть дело об убийстве Кристины Смарт

Иногда тру-крайм-подкасты не просто реконструируют неразгаданные убийства — но и помогают следствию Об одном из таких случаев написал журнал Vanity Fair