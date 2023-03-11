Пост премьера Госсовета КНР — главы китайского правительства — занял Ли Цян. Его кандидатуру 11 марта одобрили депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), а глава КНР Си Цзиньпин подписал указ о назначении, сообщает «Синьхуа».

На посту премьера Госсовета Китая Ли Цян сменил Ли Кэцяна, который возглавлял правительство с 2013 года. Срок его второго пятилетнего срока истекал в 2023 году. Законодательство Китая запрещает занимать пост премьера более двух сроков.

До того, как возглавить правительство КНР, Ли Цян руководил Шанхаем на посту секретаря партийного комитета Шанхая. Он, в частности, отвечал за карантин в городе во время пандемии COVID-19, который был одним из самых жестких в Китае и во всем мире.

Политическая карьера Ли Цяна последние 20 лет тесно связана с Си Цзиньпином. Политологи ожидали, что именно Ли Цян возглавит правительство после того, как Си Цзиньпин 10 марта стал первым в истории председателем, переизбранным на третий пятилетний срок. В отличие от премьеров Госсовета, для председателей КНР ограничение в два пятилетних срока было снято.

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Что нужно знать о Ли Цяне — втором по значимости политике Китая после Си Цзиньпина (который только что обеспечил себе неограниченную власть) Пересказ материала The Wall Street Journal

Подробнее о новом главе правительства

Что нужно знать о Ли Цяне — втором по значимости политике Китая после Си Цзиньпина (который только что обеспечил себе неограниченную власть) Пересказ материала The Wall Street Journal