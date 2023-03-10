Си Цзиньпин стал первым главой Китая, переизбранным на третий срок. Для этого внесли поправки в Конституцию

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Кандидатура действующего главы Китая, сообщает «Синьхуа», была одобрена единогласно.

Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, переизбранным на третий пятилетний срок. До 2018 года пребывание на этом посту ограничивалось двумя сроками. Затем в Конституцию Китая были внесены изменения, снимающие эти ограничения.

В октябре Си Цзиньпин был переизбран на очередной срок на пост генерального секретаря правящей Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). Он также является председателем Центрального военного совета КНР — командующим Народно-освободительной армией Китая.

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