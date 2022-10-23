Си Цзиньпин переизбран главой правящей партии Китая на третий срок

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Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок, сообщает «Синьхуа».

Председатель КНР Си Цзиньпин также сохранил пост председателя Центрального военного совета КНР.

Си Цзиньпин от имени нового состава ЦК КПК поблагодарил всех за оказанное доверие. Во время выступления он также заявил, что «перед лицом новых вызовов и новых испытаний на новом пути мы должны быть очень бдительными, всегда сохранять трезвость и благоразумие» (цитата по РБК).

22 октября в Китае завершился ХХ Всекитайский съезд КПК. На нем избрали членов Центрального комитета партии. В список новых членов ЦК не вошли четыре действующих члена Постоянного комитета Политбюро.

Предшественники Си Цзиньпина возглавляли Китай по два пятилетних срока. Такое правило действовало с 1982 года, но в 2018 году в Конституцию внесли поправки, позволяющие руководить страной неограниченный срок.

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