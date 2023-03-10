Президентский фонд выделил 29 миллионов рублей на «этно-оперу» «Князь Владимир». Главную роль в ней исполнит певец Shaman

Президентский фонд культурных инициатив выделил 28,8 миллиона рублей на постановку «этно-оперы» «Князь Владимир».

В общей сложности постановка обойдется в 40 миллионов — еще 11 миллионов будут привлечены за счет софинансирования проекта. В качестве цели проекта назван «подъем патриотического духа» и «продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей».

Главную роль в опере исполнит певец Shaman (Ярослав Дронов). Местами исполнения оперы в заявке указаны Москва, а также город Судак в аннексированном Крыму.

«Музыка <…> позволит достучаться до самых черствых сердец, пробудить в них ощущение сопричастности великим событиям прошлого и провести параллели с сегодняшним днем, когда Россия, воплощая в себе оплот традиционных ценностей, противопоставляет себя гегемонии западной культуры, выраженной в идеологии общества потребления», — говорится в анонсе проекта.

После начала войны Президентский фонд культурных инициатив уже выделял значительные средства на «патриотическую» музыку. Так, в январе 2023 года почти 17 миллионов рублей получил проект «Родники», который курирует Олег Газманов.

Певец Shaman принимал участие во многих пропагандстских провоенных мероприятиях, в том числе в концерте в Лужниках в годовщину войны, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин. ВЦИОМ назвал Shaman вторым по популярности исполнителем 2022 года — после Газманова.