Католическая церковь в Германии начнет благословлять однополые пары

Священники Католической церкви в Германии впредь смогут благословлять однополые пары. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соответствующее решение было принято по итогам съезда руководства церкви во Франкфурте-на-Майне. За него проголосовали 81% местных епископов.

Решение вступит в силу с марта 2026 года.

В итоговом документе, который называется «Благословение любящих друг друга пар», подчеркивается, что отказ благословлять отношения двух людей «немилосерден и дискриминационен», посколько не может быть «убедительно обоснован в теологическом плане»

В Ватикане Конгрегация доктрины веры в 2021 году в очередной раз заявила, что однополые союзы не могут быть благословлены Католической церковью. При этом в Ватикане подчеркивали, что решение о незаконности благословения однополых союзов является не формой дискриминации, а лишь напоминанием о природе таинства брака — то есть союза между мужчиной и женщиной, как его понимает церковь.

Папа Франциск в 2020 году выступил в поддержку однополых союзов в светской жизни. «Гомосексуалы имеют право на семью. Они — дети божьи», — подчеркивал понтифик.

В Германии однополые браки легализованы с 2017 года.