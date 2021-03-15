Ватикан запретил священникам благословлять однополые союзы

Пары, заключающие однополые союзы, не могут получать благословение Католической церкви. Такое решение опубликовала в Ватикане.

Решение, подписанное в том числе папой Франциском, являлось формальным ответом на запросы ряда католических епархий. Как отмечает Reuters, в последнее время многие священники в некоторых странах фактически начали практиковать благословение однополых союзов.

В решении Конгрегации доктрины веры подчеркивается, что даже стабильные партнерства, которые подразумевают сексуальную активность вне брака, благословляться не должны. Брак, в свою очередь, церковь определяет как союз между мужчиной и женщиной.

В решении отмечено, что решение о незаконности благословения однополых союзов является не формой дискриминации, а лишь напоминанием о природе таинства брака, как его понимает церковь.

В 2020 году папа римский Франциск высказался в поддержку легализации однополых союзов в светском обществе. «Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права», — заявлял понтифик.

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