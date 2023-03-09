Воюющую в Украине добровольческую группировку впервые зарегистрировали как коммерческое предприятие в РФ

Федеральная налоговая служба (ФНС) России внесла в реестр юридических лиц государственное унитарное предприятие ( ) «Добровольческий батальон имени П.А. Судоплатова». Как пишет «Русская служба Би-би-си», это первый случай, когда в РФ как коммерческая структура официально регистрируется воюющая в Украине компания.

Издание обнаружило, что в конце января на HeadHunter появилась вакансия для военнослужащего по контракту с зарплатой до 400 тысяч рублей. Добровольцев приглашали на службу «в рамках системы территориальной обороны». Вакансия провисела два дня и была закрыта.

ГУП «Добровольческий батальон имени П.А. Судоплатова» было создано на оккупированной российскими войсками части Запорожской области за несколько дней до проведения «референдума» о присоединении региона к России. Создателем компании в ЕГРЮЛ значится «военно-гражданская администрация Запорожской области».

«Би-би-си» отмечает, что создавать такие вооруженные формирования российский закон разрешает только министерству обороны — но не региональным властям. Заключать контракты с добровольцами и обеспечивать такие батальоны вооружением, экипировкой и выплатами тоже может только Минобороны.

Исполняющий обязанности «губернатора» аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий поднимал вопрос о статусе батальона имени Судоплатова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 7 марта. Перед встречей он заявлял, что необходимо «как можно быстрее узаконить эту историю».

Читайте также

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине

Читайте также

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине