Воюющую в Украине добровольческую группировку впервые зарегистрировали как коммерческое предприятие в РФ
Федеральная налоговая служба (ФНС) России внесла в реестр юридических лиц государственное унитарное предприятие (ГУП) «Добровольческий батальон имени П.А. Судоплатова». Как пишет «Русская служба Би-би-си», это первый случай, когда в РФ как коммерческая структура официально регистрируется воюющая в Украине компания.
Издание обнаружило, что в конце января на HeadHunter появилась вакансия для военнослужащего по контракту с зарплатой до 400 тысяч рублей. Добровольцев приглашали на службу «в рамках системы территориальной обороны». Вакансия провисела два дня и была закрыта.
ГУП «Добровольческий батальон имени П.А. Судоплатова» было создано на оккупированной российскими войсками части Запорожской области за несколько дней до проведения «референдума» о присоединении региона к России. Создателем компании в ЕГРЮЛ значится «военно-гражданская администрация Запорожской области».
«Би-би-си» отмечает, что создавать такие вооруженные формирования российский закон разрешает только министерству обороны — но не региональным властям. Заключать контракты с добровольцами и обеспечивать такие батальоны вооружением, экипировкой и выплатами тоже может только Минобороны.
Другие добровольческие батальоны, сформированные во время войны властями регионов России, в ЕГРЮЛ не фигурируют. Боеприпасы у Минобороны недавно публично выбивал для ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Его ЧВК, ради легализации которой, по мнению правозащитников, были узаконены добровольческие формирования, юрлица по-прежнему не имеет. В ЕГРЮЛ на данный момент есть лишь аффилированная с ЧВК бизнес-структура — АО «ЧВК Вагнер центр» с засекреченным составом учредителей.
Исполняющий обязанности «губернатора» аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий поднимал вопрос о статусе батальона имени Судоплатова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 7 марта. Перед встречей он заявлял, что необходимо «как можно быстрее узаконить эту историю».