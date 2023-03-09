В ночь на 9 марта в Грузии к районе пограничного пункта Верхний Ларс образовалась многокилометровая автомобильная пробка в сторону России. На это в частности обратили внимание прокремлевские телеграм-каналы Shot и Mash. О наличии затора свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» и сообщения очевидцев в телеграме.

Поначалу СМИ сообщали, что пробка стала следствием продолжающихся массовых протестов в Грузии против законопроекта об «иностранных агентах». «Вероятно, на фоне беспорядков в Тбилиси россияне решили вернуться обратно в страну», — писал Shot.

Однако местные жители и очевидцы рассказали, что заторы на Верхнем Ларсе возникают регулярно из-за нестабильной работы пропускного пункта.

Так, телеканал RTVI отмечает, что КПП был закрыт с 5 марта из-за плохих погодных условий и высокой угрозы схода лавин. Границу вновь открыли 7 марта, и там скопилось много россиян, возвращающихся с отдыха на горнолыжном курорте в Гудаури.

В конце сентября 2022 года Верхний Ларс стал самым загруженным погранпереходом в России, когда тысячи россиян покидали страну из-за объявленной «частичной мобилизации». На пункте пропуска образовались многокилометровые пробки, в которых люди стояли по несколько дней.

7-8 марта в Тбилиси прошли массовые акции протеста против принятия парламентом законопроекта об «иностранных агентах». Демонстранты пытались проникнуть в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Полиция жестко разогнала митингующих водометами и слезоточивым газом. Утром 9 марта правящая коалиция заявила, что отзывает спорный законопроект из-за «разногласий в обществе».

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