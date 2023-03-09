МГБ Приднестровья заявило о срыве покушения на «ряд должностных лиц» непризнанной республики. Его якобы готовили «по указанию СБУ»

Министерство госбезопасности объявило о предотвращении теракта на территории самопровозглашенной республики.

Преступление, как утверждается в пресс-релизе, готовилось по указанию Службы безопасности Украины «против ряда должностных лиц».

В министерстве госбезопасности заявили о задержании подозреваемых, которые якобы дают признательные показания.

По информации Первого приднестровского телеканала, «в момент проезда одного из чиновников» должен был взорваться автомобиль, в котором были заложены восемь килограммов взрывчатки.

Прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что взрыв планировался в центре Тирасполя, в момент, когда там находилось большое количество людей. «Расчет был на устранение первых лиц государства», — утверждает он.

В последние недели Приднестровье стало регулярно упоминаться в контексте российско-украинской войны; стороны конфликта обвиняют друг друга в намерении распространить его на Молдову. Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что разведка Украины перехватила «российский план разрушения политической ситуации в Молдове», а Минобороны РФ в конце месяца заявляло, что ВСУ планируют «вооруженную провокацию» против Тирасполя.

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