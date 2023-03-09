МГБ Приднестровья заявило о срыве покушения на «ряд должностных лиц» непризнанной республики. Его якобы готовили «по указанию СБУ»
Министерство госбезопасности Приднестровья объявило о предотвращении теракта на территории самопровозглашенной республики.
Преступление, как утверждается в пресс-релизе, готовилось по указанию Службы безопасности Украины «против ряда должностных лиц».
В министерстве госбезопасности заявили о задержании подозреваемых, которые якобы дают признательные показания.
По информации Первого приднестровского телеканала, «в момент проезда одного из чиновников» должен был взорваться автомобиль, в котором были заложены восемь килограммов взрывчатки.
Прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что взрыв планировался в центре Тирасполя, в момент, когда там находилось большое количество людей. «Расчет был на устранение первых лиц государства», — утверждает он.
В последние недели Приднестровье стало регулярно упоминаться в контексте российско-украинской войны; стороны конфликта обвиняют друг друга в намерении распространить его на Молдову. Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что разведка Украины перехватила «российский план разрушения политической ситуации в Молдове», а Минобороны РФ в конце месяца заявляло, что ВСУ планируют «вооруженную провокацию» против Тирасполя.