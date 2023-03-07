Кассационный суд отменил приговор 10 полицейским, осужденным в Северной Осетии за пытки, которые привели к смерти задержанного

Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор в отношении 10 сотрудников полиции, осужденных по о пытках чиновника из Северной Осетии Владимира Цкаева. Об этом сообщает правозащитный проект «Аксиома».

Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Полицейские, которые отбывали наказание в колонии, пока останутся под стражей.

Суд первой инстанции в 2021 году приговорил десятерых полицейских к реальным срокам заключения — от 2,5 до 10 лет. Следствие установило, что четыре человека непосредственно пытали Цкаева, пятеро подписали фальсифицированные рапорты, еще один — не препятствовал пыткам.

В апреле 2022 года Верховный суд Северной Осетии смягчил приговор шестерым из десяти полицейских; четверо из них были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. Еще двое осужденных в конце 2022 года вышли из колонии по УДО.

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