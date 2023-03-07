Кассационный суд отменил приговор 10 полицейским, осужденным в Северной Осетии за пытки, которые привели к смерти задержанного
Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор в отношении 10 сотрудников полиции, осужденных по делу о пытках чиновника из Северной Осетии Владимира Цкаева. Об этом сообщает правозащитный проект «Аксиома».
Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Полицейские, которые отбывали наказание в колонии, пока останутся под стражей.
Суд первой инстанции в 2021 году приговорил десятерых полицейских к реальным срокам заключения — от 2,5 до 10 лет. Следствие установило, что четыре человека непосредственно пытали Цкаева, пятеро подписали фальсифицированные рапорты, еще один — не препятствовал пыткам.
В апреле 2022 года Верховный суд Северной Осетии смягчил приговор шестерым из десяти полицейских; четверо из них были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. Еще двое осужденных в конце 2022 года вышли из колонии по УДО.