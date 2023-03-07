Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который вышел на свободу в мае 2022 года, дал первое интервью после освобождения. Оно вышло на ютьюб-канале «Найди мамонта».

Во время интервью Улюкаев сообщил, что после выхода из колонии «наконец-то почувствовал себя частным человеком».

«Я прожил довольно длинную жизнь и никогда не был частным. Я был то, значит, каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, значит, то зеком. А теперь вот я человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле — ходить по улицам, вести себя как все остальные», — сказал он.

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Во время интервью Улюкаев рассказал, что после освобождения стал главным экспертом в Фонде экономической политики имени Егора Гайдара.

Алексей Улюкаев находился в заключении с ноября 2016 года по делу о вымогательстве двух миллионов долларов в качестве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Улюкаев не признал вину и заявил, что стал жертвой провокации. В мае 2022 года он условно-досрочно вышел на свободу.