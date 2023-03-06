WSJ: Пентагон подозревает Китай в шпионаже через портовые краны

Министерство обороны США обеспокоено тем, что гигантские краны китайского производства, расположенные в американских портах по всей стране, могут использоваться КНР в качестве инструмента слежки и шпионажа, пишет The Wall Street Journal.

Источники издания в Пентагоне и органах национальной безопасности сравнили портовые краны китайского производителя ZPMC с троянским конем. Собеседники WSJ утверждают, что в этих кранах установлены сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, вывезенных или ввозимых в США. Так, некоторые порты использует Пентагон для отправки военных грузов по всему миру.

В посольстве КНР в Вашингтоне заявили газете, что опасения США о кранах-шпионах «вызваны паранойей». Дипломаты считают, что теории о китайской угрозе только препятствуют торгово-экономическому сотрудничеству между странами и наносят ущерб самим США.

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В начале 2023 года отношения между США и Китаем вновь обострились после того, как Вашингтон заподозрил Пекин в шпионской деятельности. 4 февраля у побережья Южной Каролины был сбит китайский аэростат, до этого несколько дней летавший в воздушном пространстве США. Белый дом заявил, что шар был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки. В КНР утверждали, что аэростат использовался в метеорологических целях и случайно оказался на территории США, сбившись с курса.

10-12 февраля американские военные сбивали неопознанные летающие объекты, обнаруженные у берегов Аляски, над территорией Юкон в Канаде, а также над озером Гурон в Мичигане. В Пентагоне объяснили, что после обнаружения китайского шара-шпиона перенастроили радиолокационную систему, сделав ее более чувствительной. Позже в Белом доме заявили, что сбитые объекты не представляли опасности и не были связаны с разведывательной программой Китая.

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США три дня подряд сбивают «неопознанные летающие объекты». А до этого они уничтожили китайский аэростат. Что происходит?

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США три дня подряд сбивают «неопознанные летающие объекты». А до этого они уничтожили китайский аэростат. Что происходит?