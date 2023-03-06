В подмосковном Домодедово задержали мужчину в камуфляже. При себе у него была граната

В городе Домодедово в Московской области задержали мужчину в камуфляже, у которого при себе, предположительно, была гранта. Об этом сообщили телеграм-каналы, в том числе Baza и Mash.

По данным «112», мужчина сбежал из воинской части. Он пришел в местный военкомат с гранатой, пригрозил его взорвать, а затем скрылся. Shot и ТАСС утверждают, что при себе у него была граната Ф-1.

Полиция задержала мужчину на Набережной улице. Baza пишет, что полицейские остановили автомобиль, в котором он ехал. Когда у него нашли гранату, улицу перекрыли, а на место вызвали саперов и сотрудников ФСБ.

Mash позже заявил, что граната оказалась муляжом, а задержанный — дезертир из Курской области.

Полиция и местные власти информацию о задержании не комментировали.

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После вторжения РФ в Украину в российских городах начали поджигать военкоматы и другие административные здания. По подсчетам «Медиазоны», с начала войны и к концу декабря 2022 года известно о 77 таких нападениях. 35 из них произошли до начала мобилизации, объявленной в России в сентябре, еще 42 случая — после начала массового призыва.

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