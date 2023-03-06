Генпрокуратура РФ объявила Transparency International «нежелательной организацией»

Генпрокуратура РФ объявила международную организацию по борьбе с коррупцией Transparency International «нежелательной» на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Как заявила пресс-служба, решение принято в связи с тем, что Transparency International «вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

«Деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач», — утверждает прокуратура.

В сообщении ведомства также говорится, что генпрокуратура направила соответствующую информацию в Минюст РФ для включения Transparency International в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана «нежелательной» на территории России.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Закон о «нежелательных» организациях в России приняли в 2015 году. Он наделил Генпрокуратуру правом присваивать соответствующий статус любой иностранной или международной неправительственной организации, если ведомство решит, что ее деятельность угрожает «основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России».

По состоянию на март 2023 года в реестр «нежелательных» организаций были включены 75 организаций. В 2023-м в список включили «Медузу».

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