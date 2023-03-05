В Нагорном Карабахе произошло столкновение между местными полицейскими и азербайджанскими военными. Обе стороны сообщили о погибших
В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между сотрудниками полиции непризнанной республики и военнослужащими Азербайджана. Сообщается о погибших и пострадавших с обеих сторон.
По информации министерства обороны Азербайджана, 5 марта азербайджанские военнослужащие проверяли транспортные средства, якобы перевозившие оружие, боеприпасы, личный состав и мины из Армении в Нагорный Карабах. По ним был открыт огонь, есть убитые и раненые. Количество жертв не уточняется.
В свою очередь, полиция Нагорного Карабаха заявила, что «диверсионная группа» азербайджанской армии обстреляла дежурный автомобиль сотрудников паспортно-визового управления полиции. В результате погибли три офицера, еще один получил ранение. Полиция добавила, что офицеры не перевозили оружие, а ехали к месту службы.
«Азербайджанская диверсионная группа была в засаде в лесном массиве, расположенном у дороги, и оттуда атаковала автомобиль. В результате самообороны и ответных действий сотрудников полиции и военнослужащих Армии обороны, находящихся на прилегающей позиции, азербайджанская сторона также имеет погибших и раненных и была отброшена на исходные позиции», — говорится в заявлении полиции Карабаха.
Ведомство также опубликовало видеозапись, которая, как утверждается, «неопровержимо доказывает ложность заявления Минобороны Азербайджана».
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Жители Нагорного Карабаха уже более 80 дней находятся в блокаде из-за того, что Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую непризнанную республику с Арменией, — перекрыли граждане Азербайджана, называющие себя экоактивистами. Баку поддерживает протестующих, но настаивает, что не стремится отрезать Карабах от мира. Тем не менее, из-за блокады в регионе начались перебои с продуктами, медицинской помощью, газом и электричеством.