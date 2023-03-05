Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что попал под обстрел под Угледаром

Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел, когда посещал расположение 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ в Донецкой области Украины. Об этом он заявил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — сказал Соловьев.

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Соловьева и съемочную группу «России-1» под Угледар распорядился отправить лично глава Генштаба ВС РФ, командующий вторжением в Украину Валерий Герасимов. По данным канала, обстрел начался, когда Соловьев прибыл в расположение морпехов.

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Что произошло со 155-й бригадой под Угледаром

ВСУ утверждают, что под Угледаром разбили элитную российскую бригаду морпехов. Один из военных рассказал о гибели 500 сослуживцев Путин говорил, что морская пехота «героически сражается» в Украине

Что произошло со 155-й бригадой под Угледаром

ВСУ утверждают, что под Угледаром разбили элитную российскую бригаду морпехов. Один из военных рассказал о гибели 500 сослуживцев Путин говорил, что морская пехота «героически сражается» в Украине