Площадь морского льда вокруг Антарктиды уменьшилась до минимума за 44 года наблюдений

Площадь морского ледяного покрова вокруг Антарктиды на конец февраля сократилась до 1,79 миллиона квадратных километров. Это минимальное значение за 44 года спутниковых наблюдений, пишет The Guardian со ссылкой научного сотрудника Университета Тасмании Уильяма Хоббса, который занимается изучением антарктического морского льда.

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды меняется в зависимости от сезона: она достигает максимума в сентябре, когда в южном полушарии заканчивается зима, и снижается до минимума в феврале или марте, после окончания лета.

В 2022 году к 25 февраля площадь морского льда вокруг Антарктиды сократилась до 1,92 миллиона квадратных километров, что стало минимальным значением с начала спутниковых наблюдений за этим явлением в 1979 году. Но в 2023 году рекорд был побит: к 25 февраля площадь морского льда составляла 1,79 миллиона квадратных километров.

По словам Хоббса, новые минимальные значения этот показателя фиксируются уже в третий раз за шесть лет. При этом лишь в 2022 и 2023 годах площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды к концу февраля оказывалась меньше двух миллионов квадратных километров.

Таяние морского льда вокруг Антарктиды усиливает воздействие волн на шельфовые ледники континента, таяние которых грозит повышением уровня мирового океана, пишет The Guardian. Особые опасения у ученых вызывает ледник Туэйтса в море Амундсена. Его называют «ледником судного дня»: в случае его полного таяния уровень Мирового океана повысится на полметра.

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