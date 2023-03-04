В Белгородской области беспилотник врезался в пустой нефтяной резервуар

В Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-Дружба», сообщают Astra и Baza.

По данным телеграм-каналов, инцидент произошел 3 марта в районе 7 утра в поселке Разумное. Shot утверждает, что «дрон ВСУ» был запущен из Волчанска Харьковской области.

Аппарат был снаряжен самодельным взрывным устройством. Он врезался в пустой резервуар для нефтепродуктов емкостью 3000 тонн. В результате взрыва в резервуаре образовалась дыра площадью один квадратный метр.

С подстанции эвакуировали четырех человек, пострадавших нет.

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27-28 февраля сразу в нескольких регионах России — Краснодарском крае, Адыгее, Белгородской, Брянской, Московской областях — упали беспилотные летательные аппараты. Местные власти и Минобороны РФ приписывали эти инциденты украинским военным. Некоторые из беспилотников, по данным СМИ, несли взрывчатые вещества. В офисе президента Украины заявляли, что ВСУ не наносят ударов по объектам внутри России, а падения беспилотников были «внутренними атаками».

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