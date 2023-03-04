Институт изучения войны: ВСУ готовятся к отводу войск из Бахмута

Вооруженные силы Украины, вероятно, создают условия для контролируемого отвода войск из некоторых районов Бахмута, который российская армия пытается захватить с мая 2022 года. Об этом в сводке за 3 марта пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Опубликованные в пятницу кадры (1, 2) подтверждают, что ВСУ разрушили два важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка на северо-востоке города и другой на трассе к поселку Хромово к западу от Бахмута. Превентивное уничтожение мостов может свидетельствовать о том, что ВСУ рассчитывают помешать продвижению российских войск в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути их отхода на запад, отмечают аналитики ISW.

Если военное командование Украины сочтет необходимым уйти из Бахмута, то, вероятно, будет проведен ограниченный и контролируемый отход из особо сложных секторов восточного Бахмута, заключают эксперты.

Военная разведка Великобритании в своем обзоре также обращает внимание на разрушение двух мостов в Бахмуте, называя один из них «жизненно важным»: он соединял город с последним основным маршрутом снабжения в Часов Яр. При этом в британском Минобороны отмечают, что ВСУ укрепляет элитными подразделениями северные окраины Бахмута, которые стали уязвимы для российских атак с трех сторон.

В утренней сводке украинского Генштаба за 4 марта говорится, что российские военные не оставляют попыток окружить Бахмут. За прошедшие сутки, по данным ВСУ, на Бахмутском направлении были отбиты многочисленные российские атаки в районах самого Бахмута, а также населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка, Богдановка и Ивановское.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил, что украинские военные могут провести «стратегическое отступление» из Бахмута.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Посмотрите свежую карту боевых действий

ЧВК Вагнера практически отрезала снабжение ВСУ в Бахмуте. На других участках фронта российское наступление идет без больших успехов и с большими потерями Обновленная карта боев на 3 марта

Посмотрите свежую карту боевых действий

ЧВК Вагнера практически отрезала снабжение ВСУ в Бахмуте. На других участках фронта российское наступление идет без больших успехов и с большими потерями Обновленная карта боев на 3 марта