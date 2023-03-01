Советник Зеленского заявил, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Бахмута

Советник президента Украины по экономическим вопросам заявил в интервью CNN, что украинские военные могут провести «стратегическое отступление» из Бахмута в Донецкой области, за который много месяцев идут бои.

«Россия сейчас пытается окружить его (Бахмут), и для этого они используют лучшие подразделения ЧВК Вагнера, по-видимому, лучше всего обученные и наиболее опытные. Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал Роднянский. По его словам, решение об отступлении остается за украинскими военными.

Роднянский отметил, что район к западу от Бахмута укреплен, поэтому даже в случае отступления ВСУ из города российские силы не смогут быстро продвинуться вперед. «Не сомневайтесь, наше контрнаступление не за горами», — добавил он.

Замминистра обороны Украины Анны Маляр сообщила 28 февраля, что в Бахмут направили дополнительные подразделения украинской армии. Маляр говорила, что решение удерживать Бахмут принимают военные, «которые не руководствуются политическими мотивами».

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день заявил в видеообращении, что самые тяжелые бои идут в Бахмуте, а российская сторона несет потери. По его словам, с 23 по 28 февраля под Бахмутом погибли около 800 россиян. «Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает», — сообщил Зеленский.

В последние недели, как сообщило 28 февраля агентство Bloomberg, представители украинских властей начали менять свое отношение к осаде Бахмута. Еще 2 февраля Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет сдавать Бахмут российским силам. Спустя меньше чем три недели Зеленский заявил, что Украина будет сражаться за город, «пока это будет разумно». «Нам важно его защитить, но не любой ценой, чтобы все погибли», — говорил президент Украины.

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