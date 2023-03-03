В Москве убит сотрудник Центра Гамалеи. Он участвовал в создании «Спутника V» и получил за это государственную награду

На северо-западе Москвы в результате бытовой ссоры убит один из создателей вакцины «Спутник V». Как сообщил источник РИА Новости, убитый — Андрей Ботиков, который работал в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в одной из квартир на улице Рогова 29-летний гость поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Личность погибшего в СК раскрывать не стали.

По данным источника РИА Новости, задержанный по подозрению в убийстве уже признал вину. Ранее, по данным собеседника агентства, он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Ботиков был старшим научным сотрудником Центра Гамалеи. Он, вместе с другими участвовавшими в разработке вакцины от COVID-19, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В пресс-службе Центре Гамалеи от комментариев воздержались, пишет РБК, рекомендовав обратиться к правоохранительным органам.

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«Спутник V» — основная вакцина от COVID-19 в России. Ее начали широко использовать в РФ в начале 2021 годов. «Спутник V» также поставляли в другие страны.

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