Суд в Петербурге прекратил уголовное дело бывшего профессора РАНХиГС, который назвал Холокост «позитивным явлением»

Городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева, которого обвиняли по статье о , сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, суд прекратил дело в связи с истечением сроков уголовного преследования. Об этом ходатайствовал адвокат Матвеева. Сторона обвинения против прекращения дела не возражала. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

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Уголовное дело в отношении Владимира Матвеева возбудили в марте 2021 года. Основанием для этого стало выступление профессора на вебинаре для руководителей школ Ленинградской области, во время которого он призывал рассказывать школьникам, что «Холокост — позитивное явление». Помимо этого, он называл «выдумкой» данные об убийстве шести миллионов евреев в годы Второй мировой войны, а также утверждал, что газовые камеры использовались для дезинфекции.

Кто такой Владимир Матвеев

Профессор из Петербурга предложил рассказывать школьникам, что «Холокост — позитивное явление», а критикам ответил, что они «дремучие люди» Из одного вуза его уже уволили, в другом начали проверку

Кто такой Владимир Матвеев

Профессор из Петербурга предложил рассказывать школьникам, что «Холокост — позитивное явление», а критикам ответил, что они «дремучие люди» Из одного вуза его уже уволили, в другом начали проверку