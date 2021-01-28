Профессор из Петербурга предложил рассказывать школьникам, что «Холокост — позитивное явление», а критикам ответил, что они «дремучие люди» Из одного вуза его уже уволили, в другом начали проверку
Руководство Северо-Западного института управления РАНХиГС решило прекратить сотрудничество с доцентом вуза Владимиром Матвеевым из Петербурга. Ректор еще одного вуза, с которым сотрудничает этот преподаватель, глава СПбГЭУ Игорь Максимцев допустил, что Матвеева могут уволить после проверки. Так руководство двух вузов отреагировало на высказывания преподавателя о Холокосте, которые получили известность 26 января.
Владимир Матвеев — доктор технических наук, кандидат экономических наук и доктор философии. Работал в филиале РАНХиГС на кафедре бизнес-информатики, где преподавал основы системного анализа, теорию принятия решений и национальную безопасность. В одной из своих работ, как выяснил «Коммерсант», Матвеев называл Иосифа Сталина «великим управленцем мирового масштаба», а в другой призывал воспринимать некорректные заимствования фрагментов чужих научных работ как ошибки, а плагиатом — только полное копирование чужих работ.
Владимир Матвеев высказался о Холокосте на вебинаре для завучей и директоров школ Ленинградской области под названием «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица». Его провели в преддверии Дня памяти жертв Холокоста и Дня снятия блокады Ленинграда, которые приходятся на 27 января. Матвеев выступил с докладом «Историческая правда и мифы в системе общественного управления». О его высказываниях стало известно от журналистов газеты «Новые Колтуши», которые предоставили «Эху Москвы» в Петербурге запись вебинара.
В течение полутора часов Матвеев убеждал слушателей, что Холокоста «просто не было» — в том объеме, о котором говорят историки, а также призывал педагогов рассказывать школьникам, что Холокост — позитивное явление. В одном из слайдов его презентации говорилось, что «Холокост как сожжение жертвенного животного или человека, преступившего уголовный кодекс или божественный закон, — это позитивное деяние, совершенное во благо или во спасение рода или общества». В другом слайде утверждалось, что, по мнению иудеев, Холокост — «это хорошо». Профессор говорил, что в иудаизме Холокост — механизм наказания соплеменников:
Когда речь идет о памяти [жертв Холокоста], то это не что иное, в терминологии иудаизма, как преступники. Поэтому, когда говорят «День памяти жертв Холокоста», то нужно перевести это на их же язык. Значит, это день памяти фактически преступников.
Также он поставил под сомнение, что во время Второй мировой войны нацисты и их пособники убили на оккупированных территориях около шести миллионов евреев. «Нет архивных данных, что было уничтожено шесть миллионов в концлагерях», — сказал он. Матвеев также назвал «еще одним мифом», что в концлагерях использовали печи, чтобы сжигать трупы:
Газовых камер по уничтожению людей обнаружено не было. Этот газ использовался для дезинфекции… Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря шесть миллионов жертв. Поэтому эта цифра — шесть миллионов — есть не что иное, как выдумка.
В правительстве Ленинградской области заявили, что Матвеев на вебинаре высказал свое частное мнение, а участники встречи «выразили несогласие с мнением профессора». Региональные власти отметили, что Ленинградский институт развития образования, организовавший вебинар, предварительно не цензурирует выступления лекторов.
Главный раввин России Берл Лазар назвал слова профессора «пропагандой нацизма», а позицию властей Ленобласти «категорически неприемлемой». Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, в свою очередь, призвал наказать Матвеева профессионально, но не привлекать его к уголовной ответственности.
Владимир Матвеев, комментируя высказывания в свой адрес, сказал в интервью «Фонтанке», что у его критиков «нет образованности». Он посчитал унизительным отвечать «дремучим людям», которые из-за его слов хотят обратиться в Следственный комитет или просто «дать в морду».
— Мне несколько человек сегодня сказали, что, когда услышали вашу речь для учителей, то первая реакция у них была «дать в морду». Вторая — пошел писать заявление в СК. Какая реакция вас устроила бы больше?
— Дело в том, что это дремучие люди. Люди, у которых полное отсутствие интеллекта. Такие люди ничем не отличаются от каких-то четвероногих. Поэтому реагировать на их высказывания я бы посчитал для себя унизительным.
При этом он в очередной раз подверг сомнению существование газовых камер в нацистских концлагерях и шести миллионов жертв Холокоста, хотя и не стал отрицать, что «геноцид [евреев] был».
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский сообщил 27 января, что обратился с заявлением по поводу высказываний Матвеева в Главное следственное управление СК по Петербургу. «Вот где действительная реабилитация нацизма. За которую надо наказывать», — сказал Вишневский. В СК это не комментировали.