Владимир Матвеев СПбГЭУ

Руководство Северо-Западного института управления решило прекратить сотрудничество с доцентом вуза Владимиром Матвеевым из Петербурга. Ректор еще одного вуза, с которым сотрудничает этот преподаватель, глава Игорь Максимцев допустил, что Матвеева могут уволить после проверки. Так руководство двух вузов отреагировало на высказывания преподавателя о Холокосте, которые получили известность 26 января.

Владимир Матвеев — доктор технических наук, кандидат экономических наук и доктор философии. Работал в филиале РАНХиГС на кафедре бизнес-информатики, где преподавал основы системного анализа, теорию принятия решений и национальную безопасность. В одной из своих работ, как выяснил «Коммерсант», Матвеев называл Иосифа Сталина «великим управленцем мирового масштаба», а в другой призывал воспринимать некорректные заимствования фрагментов чужих научных работ как ошибки, а плагиатом — только полное копирование чужих работ.

Владимир Матвеев высказался о Холокосте на вебинаре для завучей и директоров школ Ленинградской области под названием «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица». Его провели в преддверии Дня памяти жертв Холокоста и Дня снятия блокады Ленинграда, которые приходятся на 27 января. Матвеев выступил с докладом «Историческая правда и мифы в системе общественного управления». О его высказываниях стало известно от журналистов газеты «Новые Колтуши», которые предоставили «Эху Москвы» в Петербурге запись вебинара.

В течение полутора часов Матвеев убеждал слушателей, что Холокоста «просто не было» — в том объеме, о котором говорят историки, а также призывал педагогов рассказывать школьникам, что Холокост — позитивное явление. В одном из слайдов его презентации говорилось, что «Холокост как жертвенного животного или человека, преступившего уголовный кодекс или божественный закон, — это позитивное деяние, совершенное во благо или во спасение рода или общества». В другом слайде утверждалось, что, по мнению иудеев, Холокост — «это хорошо». Профессор говорил, что в иудаизме Холокост — механизм наказания соплеменников:

Когда речь идет о памяти [жертв Холокоста], то это не что иное, в терминологии иудаизма, как преступники. Поэтому, когда говорят «День памяти жертв Холокоста» , то нужно перевести это на их же язык. Значит, это день памяти фактически преступников.

Также он поставил под сомнение, что во время Второй мировой войны нацисты и их пособники убили на оккупированных территориях около шести миллионов евреев. «Нет архивных данных, что было уничтожено шесть миллионов в концлагерях», — сказал он. Матвеев также назвал «еще одним мифом», что в концлагерях использовали печи, чтобы сжигать трупы:

Газовых камер по уничтожению людей обнаружено не было. Этот газ использовался для дезинфекции … Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря шесть миллионов жертв. Поэтому эта цифра — шесть миллионов — есть не что иное, как выдумка.

В правительстве Ленинградской области заявили, что Матвеев на вебинаре высказал свое частное мнение, а участники встречи «выразили несогласие с мнением профессора». Региональные власти отметили, что Ленинградский институт развития образования, организовавший вебинар, предварительно не цензурирует выступления лекторов.

Главный раввин России Берл Лазар назвал слова профессора «пропагандой нацизма», а позицию властей Ленобласти «категорически неприемлемой». Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, в свою очередь, призвал наказать Матвеева профессионально, но не привлекать его к уголовной ответственности.

Владимир Матвеев, комментируя высказывания в свой адрес, сказал в интервью «Фонтанке», что у его критиков «нет образованности». Он посчитал унизительным отвечать «дремучим людям», которые из-за его слов хотят обратиться в Следственный комитет или просто «дать в морду».

— Мне несколько человек сегодня сказали, что, когда услышали вашу речь для учителей, то первая реакция у них была «дать в морду». Вторая — пошел писать заявление в СК. Какая реакция вас устроила бы больше? — Дело в том, что это дремучие люди. Люди, у которых полное отсутствие интеллекта. Такие люди ничем не отличаются от каких-то четвероногих. Поэтому реагировать на их высказывания я бы посчитал для себя унизительным.

При этом он в очередной раз подверг сомнению существование газовых камер в нацистских концлагерях и шести миллионов жертв Холокоста, хотя и не стал отрицать, что «геноцид [евреев] был».

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский сообщил 27 января, что обратился с заявлением по поводу высказываний Матвеева в Главное следственное управление СК по Петербургу. «Вот где действительная реабилитация нацизма. За которую надо наказывать», — сказал Вишневский. В СК это не комментировали.

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Александр Бакланов