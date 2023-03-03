Путин подписал указ о внешнем управлении в компаниях, которые будут срывать гособоронзаказ при военном положении

Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий работу компаний, которые выполняют гособоронзаказ, в условиях военного положения.

Согласно документу, в случае нарушения поставок военной продукции в компаниях будут вводить внешнее управление. Управляющую организацию будут выбирать по предложению Минпромторга.

Права акционеров компании, сорвавшей гособоронзаказ, будут приостановлены.

После вторжения в Украину в России начали ужесточать законодательство в области гособоронзаказа. В июле 2022 года Путин подписал закон, который запрещает компаниям отказываться от госконтрактов, связанных с проведением «контртеррористических и иных операций». В сентябре 2022 года в уголовный кодекс были внесены изменения, предусматривающие наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет за нарушение условий гособоронзаказа.

В соответствии с российским законодательством, военное положение с 20 октября действует на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, об аннексии которых РФ объявила в сентябре 2022 года. Власти РФ неоднократно заявляли, что не планируют вводить военное положение по всей стране и в других регионах.

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