Путин подписал закон о специальных мерах в экономике для обеспечения армии. Компании не смогут отказываться от госконтрактов, сотрудникам придется работать по ночам и в праздники

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Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения вооруженных сил РФ при проведении «контртеррористических и иных операций» за пределами страны, сообщает РИА новости.

По новому закону, юрлица не смогут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, когда эти контракты касаются проведения таких операций.

Российское правительство сможет устанавливать особое «правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях», которое разрешит переработки, работу ночью, в выходные и праздничные дни.

Правительство также получило право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Законопроект о специальных мерах в экономике был разработан российским правительством и внесен в Госдуму 30 июня. В Думе закон приняли 6 июля, а через два дня его одобрил Совет Федерации.