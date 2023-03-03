Минфин США ввел санкции в отношении российских судей и замминистра юстиции, причастных к преследованию Владимира Кара-Мурзы

Министерство финансов США объявило в включении в санкционный список шестерых россиян, причастных к уголовному преследованию политика Владимира Кара-Мурзы.

Санкции вводятся в соответствии с законом Магнитского, позволяющим принимать ограничительным меры в отношении нарушителей прав человека.

В список включены:

Судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, принимавшая решение об аресте Кара-Мурзы.

Следователь по особо важным делам Андрей Задачин, который принимал решение о возбуждении дела о «фейках» об армии.

Директор АНО «Независимый эксперт» Данила Михеев, оценивавший для суда видеозапись выступления Кара-Мурзы в штате Аризоне.

Судья Хамовнического суда Москвы Диана Мищенко, назначившая Кара-Мурзе административный арест на 15 суток.

Судья Мосгорсуда Илья Козлов, отклонивший апелляцию политика.

Заместитель министра юстиции РФ, председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Олег Свириденко, который, как считают в Минфине США, курирует уголовное дело Кара-Мурзы.

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Кара-Мурза находится под арестом с апреля. Он является фигурантом трех уголовных дел — о «фейках» о российской армии (в том числе из-за выступления в штате Аризона), об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о госизмене. Политику грозит 20 лет лишения свободы. Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

На 6 марта суд в Москве проведет предварительное слушание по уголовному делу Кара-Мурзы. На этом заседании будет решаться вопрос о продлении его содержания под стражей.

Кара-Мурза находится в СИЗО «Водник», которое возглавляет Дмитрий Комнов. В 2009 году Комнов был начальником СИЗО «Бутырка», где в тот момент находился юрист Сергей Магнитский. Защита Магнитского неоднократно жаловалась, что ему не оказывают медицинскую помощь в СИЗО, но обращения оставались без ответа. Магнитский умер после 11 месяцев в СИЗО — по официальной версии, от сердечной недостаточности.

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