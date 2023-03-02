В Петербурге полицейского приговорили к двум годам колонии по делу о продаже сведений о перелетах Навального и его отравителей

Василеостровский суд Петербурга назначил два года колонии общего режима полицейскому Константину Голубеву по уголовному делу о злоупотреблению служебными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК).

Объединенная пресс-служба судов Петербурга пишет, что оперуполномоченный Голубев «с целью поддержания дружеских отношений с М.» незаконно передал сведения о пассажиров двух авиарейсов из полицейской базы данных «Розыск-Магистраль».

Как сообщали СМИ, речь идет о рейсах из Томска в московский аэропорт Домодедово 20 и 21 августа 2020 года. Первым из них в день своего летел политик Алексей Навальный.

Под «М.» в судебном пресс-релизе, вероятно, подразумевается журналистка Baza Мяйле Мачюлите, которую допрашивали по делу об утечке данных пассажиров рейса Навального. Как писала «Фонтанка», Мачюлите якобы могла заказать петербургским полицейским «пробив» данных пассажиров рейса Навального, чтобы вычислить имена его возможных отравителей.

Прокурор требовал приговорить Голубева к трем годам и десяти месяцам колонии. Подсудимый своей вины не признал.

Читайте также

Главред «Базы» Никита Могутин рассказал «Медузе», как задерживали и допрашивали их сотрудницу Он считает, что именно так силовики ищут тех, кто «слил» имена вероятных отравителей Навального

Читайте также

Главред «Базы» Никита Могутин рассказал «Медузе», как задерживали и допрашивали их сотрудницу Он считает, что именно так силовики ищут тех, кто «слил» имена вероятных отравителей Навального