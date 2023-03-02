Международная следственная группа обнаружила в Херсоне 20 пыточных тюрем, организованных Россией

Во время оккупации в Херсоне были созданы по крайней мере 20 пыточных тюрем, которые на государственном уровне финансировала Россия. Об этом объявила международная группа юристов Mobile Justice Team (Мобильная команда справедливости), занимающаяся расследованием военных преступлений в Украине.

Эксперты утверждают, что собрали свидетельства более тысячи местных жителей, прошедших через эти тюрьмы. «Камеры массовых пыток, финансируемые российским государством, не случайны, а являются частью тщательно продуманного плана с четкой целью уничтожить украинскую национальную и культурную идентичность», — заявил The Guardian британский адвокат Уэйн Джордаш, возглавляющий группу.

Некоторые из этих тюрем управлялись российскими военными или сотрудниками ФСБ, за другие отвечали коллаборанты из Херсонской области или самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказал он в беседе с «Важными историями». Среди тех, кто принимал участие в управлении тюрьмами, был и глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. «Мы точно не знаем, какая у него была роль, но он участвовал в управлении этой системой», — заявил Джордаш.

В тюрьмы в первую очередь попадали люди, имевшие отношение к украинским государственным органам или гражданскому обществу — активисты, журналисты, госслужащие и учителя. Некоторых выборочно задерживали прямо на улице, находя «проукраинские» материалы в их телефонах.

В пыточных камерах людей избивали, били электрическим током, опускали голову в воду, не давая дышать, рассказали юристы. Также задержанных заставляли учить и декламировать пророссийские лозунги, стихи и песни.

Херсон находился в российской оккупации восемь месяцев, со 2 марта по 11 ноября 2022 года. За это время в городе пропали без вести около 400 жителей.

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